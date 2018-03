Karl der Große: Macht, Kunst, Schätze - und ein fränkischer Panzerreiter

Anlässlich des 1200. Todestages Karls des Großen läuft in der alten Kaiserstadt Aachen vom 20. Juni bis zum 21. September eine aufwändig inszenierte Sonderausstellung; sie trägt den bezeichnenden Titel: Karl der Große - Macht, Kunst, Schätze. Anlässlich des 1200. Todestages Karls des Großen läuft in der alten Kaiserstadt Aachen vom 20. Juni bis zum 21. September eine aufwändig inszenierte Sonderausstellung; sie trägt den bezeichnenden Titel:

Gleich an drei unterschiedlichen Ausstellungsorten soll dem möglicherweise bedeutendsten aller mittelalterlichen Herrscher "gehuldigt" werden: In der Domschatzkammer, dem Krönungssaal des Rathauses und dem Stadtmuseum Centre Charlemagne - das übrigens nicht im Elsass steht. Nein, wir befinden uns immer noch im deutschen Aachen, wo sich die Verantwortlichen in einem Akt kultureller Selbstverleugnung und unter Zuhilfenahme irgendwelcher Wischiwaschi-Vorwände diese Bezeichnung aus den Fingern sogen. Doch vorerst genug gemeckert, zurück zum eigentlich erfreulichen Thema ;)





Neben dem berühmten Tassilokelch aus dem oberösterreichischen Benediktinerstift Kremsmünster ist ein weiterer Höhepunkt der Ausstellung sicher die im Krönungssaal errichtete Rekonstruktion eines fränkischen Panzerreiters, der dem Vernehmen nach den wohlklingenden Namen Hiltibolt trägt ;)

Wollstoff.de steuerte die wollenen, mit Walnussschalen gefärbten Wadenwickel in Diamantköper-Webart bei.

Der mit Holzgriff versehene, leinenbezogene und mit Rohhaut eingefasste Schild, wurde ebenso wie die Schuhe von Andreas Helfert / Reenactment-Bedarf angefertigt. Für den Schildbuckel in Zuckerhut-Form zeichnet Lars Lüppers / Hakun Risti verantwortlich. Die Schnallen kommen von Seine Kleidung wurde von Angharad Beyer / Textum Historiae angefertigt. Der blaue Rechteckmantel ist aus Wolle und wird mit zwei Bändern an der Schulter verschlossen. Untertunika und Hose (Thorsberg-Schnitt) sind aus Leinen, letzere in Fischgrat-Webart. Die äußere Tunika besteht aus einem Diamantköper-Wollstoff. Michael Kapmeyer / Naturtuche.de lieferte die verarbeiteten Textilien. Jörg Fraske /steuerte die wollenen, mit Walnussschalen gefärbten Wadenwickel in Diamantköper-Webart bei.Der mit Holzgriff versehene, leinenbezogene und mit Rohhaut eingefassteSchild, wurde ebenso wie die Schuhe von Andreas Helfert /angefertigt. Für den Schildbuckel in Zuckerhut-Form zeichnet Lars Lüppers /verantwortlich. Die Schnallen kommen von Reenactors.de