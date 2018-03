Das Backpapier der Antike

werde ich hier die bei Reclam erschienene Ausgabe von Catosbesprechen. Dieses Werk bietet einen umfangreichen Einblick in das römische Landleben und stellt daher für Interessierte eine Quelle von herausragender Bedeutung dar. Überdies ist es nicht unwahrscheinlich, dass einige der darin enthaltenen Ratschläge - etwa den Weinanbau und das Keltern betreffend - in die Arbeitspraxis mittelalterlicher Klöster eingeflossen sind. Catos Erläuterungen können also unter gewissen Umständen Lücken füllen, die sich in unserem Wissen über die klösterliche Landwirtschaft des Mittelalters auftun.