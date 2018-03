Historischer Atlas der antiken Welt (Der neue Pauly)

Benötigt man in Zeiten voneigentlich noch Atlanten in Buchform? Einerseits ist das natürlich Geschmackssache, andererseits gibt es Nischen, die von den elektronischen Medien nicht oder nur lückenhaft abgedeckt werden. Der(Verlag J. B. Metzler) könnte daher auch im 21. Jahrhundert noch eine gewisse Daseinsberechtigung haben.Die im Buch verwendeten Karten sind sehr informativ und nach meiner Einschätzung im Schnitt qualitätvoller, als das im Internet verfügbare Material. In einigen Fällen wurden jedoch zu viele Details auf einzelne Karten projiziert. Bei all dem Durcheinander aus Linien und Beschriftungen ist es mitunter schwierig, sich ohne Weiteres zurechtzufinden. Außerdem fällt auf, dass die Küstenverläufe nicht immer den einstigen Gegebenheiten entsprechend dargestellt wurden, sondern vielmehr das heutige Bild wiedergeben wird. Dieses beruht jedoch auf unzähligen Eindeichungen und Sturmfluten der vergangenen Jahrhunderte. Siehe etwa Britannien, dessen Küstenlinie eigentlich wie auf folgender Grafik hätte gezeichnet werden müssen:Dass den Karten übersichtlich gegliederte Texte mit vertiefenden Informationen beigefügt wurden, dürfte besonders Laien und Studenten entgegen kommen. Beispielsweise erfährt der Leser hierbei nicht nur, wo sich die mykenische Kultur ausdehnte, sondern auch in welche Abschnitte sie zeitlich unterteilt wird und was deren besondere Kennzeichen sind.Leider ist der Atlas ein wenig orientlastig ("Wiege der Zivilisation" hin oder her), was sich z.B. am Byzantinische Reich zeigt, das bis in die Zeit der Kreuzzüge behandelt wurde - also weit über die Antike hinaus. Nordeuropa und vor allem die von Germanen besiedelten Gebiete an der Peripherie des Römischen Reichs kommen hingegen für meinen Geschmack zu kurz. Besonders bei einer deutschsprachige Publikation ist eine solche Auslassung wenig nachvollziehbar.Halbwegs ausgebügelt wird dieser Mangel jedoch durch eine Vielzahl anderer hochinteressanter Themenbereiche: So z.B. das Straßennetz des Römischen Reichs, die Sprachen im alten Italien vor der Ausbreitung des Lateins, Fernerkundung (Forschungsreisen) in der antiken Welt, usw.Positiv erscheint mir auch der Umstand, dass in den Karten meist die originalen Ortsnamen der Antike verwendet wurden - also, nichtstattundanstelle von Karthago.