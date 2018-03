Umweltzerstörung in der Antike

beschrieb ich in einem Beitrag, wie aufgrund intensiver Schafzucht bereits in der Antike ganze Landstriche verödeten. Daraus sollte man jedoch nicht ableiten, dass es in erster Linie die alten Römer sind, die für jene auch heute noch sichtbare Verkarstung etlicher Mittelmeerstaaten verantwortlich zeichnen. Im Süden und Osten des Mittelmeers tragen für die Zerstörung der Wälder vielmehr Araber und Türken die Schuld. Gegenden Nordafrikas, welche in der Spätantike noch mit großem Waldreichtum gesegnet waren, verwandelten sich unter den neuen Herrschern aufgrund wenig nachhaltiger Bewirtschaftungsformen in Steppe. Vor einiger Zeit, wie aufgrund intensiver Schafzucht bereits in der Antike ganze Landstriche verödeten. Daraus sollte man jedoch nicht ableiten, dass es in erster Linie die alten Römer sind, die für jene auch heute noch sichtbare Verkarstung etlicher Mittelmeerstaaten verantwortlich zeichnen. Im Süden und Osten des Mittelmeers tragen für die Zerstörung der Wälder vielmehr Araber und Türken die Schuld. Gegenden Nordafrikas, welche in der Spätantike noch mit großem Waldreichtum gesegnet waren, verwandelten sich unter den neuen Herrschern aufgrund wenig nachhaltiger Bewirtschaftungsformen in Steppe.

Auch die großen Wälder Spaniens, Italiens und Griechenlands, wurden nicht in der Antike, sondern im Mittelalter und der frühen Neuzeit zerstört - zum Teil sogar erst im 19. Jahrhundert, da es die Eisenbahn nun ermöglichte, Holz selbst aus bisher kaum erschlossenen Gebieten abzutransportieren. Auch interessant ist, dass der jedes Jahr durch Brände in Griechenland vernichtete Wald, nur zu einem kleinen Teil wieder aufgeforstet wird (was wenig verwundert, denn anderenfalls wäre die von Grundstücksspekulanten betriebene Zündelei ja relativ sinnlos...).





Aber zurück zu den eingangs erwähnten Römern. Wie war deren Bezug zum Naturschutz? Nun, die Römer waren sich durchaus der Tatsache bewusst, dass sie mitunter gravierend in ihre Umwelt eingriffen; etwa wenn sie Teile von Bergen durch Untertunnelung einstürzen ließen, um an die Erzhaltigen Gesteinsschichten zu kommen. Plinius wählt in seiner Naturalis Historia drastische Worten und spricht davon, dass man in den Eingeweiden der Mutter Erde wühle; an anderer Stelle ist sogar davon die Rede, dass man sie ihr herausreiße.

Um die Götter zu besänftigen, rät z.B. der ältere Cato, dass Bauern, die einen Wald auslichten, ein Schwein opfern mögen (Wohl gemerkt, der Wald wird ausgelichtet, nicht einfach abgeholzt; ein Hinweis auf eine durchaus nachhaltige Waldwirtschaft).