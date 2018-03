Geldprobleme im frühen Mittelalter?

Es heißt, im frühen Mittelalter hätte lange der Tauschhandel vorgeherrscht, vor allem vom 6. bis zur Mitte des 7. Jahrhunderts; Münzgeld sei damals absolute Mangelware gewesen. Archäologisch sind für die Merowingerzeit in der Tat nur wenige Münzen nachweisbar. Gerade der quantitative Unterschied zur Antike ist auffällig. Allerdings muss man bedenken, dass im Römischen Reich, aufgrund des Fernhandels und der starken städtischen Strukturen ungleich mehr Geld benötigt wurde, als in der nachfolgenden, ländlich geprägten Epoche. Dementsprechend problematisch sind hier Vergleiche.

Häufig handelt es sich bei den frühmittelalterlichen Funden um Goldmünzen, die für alltägliche Transaktionen aufgrund ihres hohen Wertes nur bedingt geeignet waren; es sei denn man schnitt sie in kleine, passende Stücke - eine durchaus nicht unübliche Vorgehensweise, denn es zählte der Material- und nicht unbedingt der Nennwert.

Als weiteren Beleg für eine größtenteils geldlose, in den Tauschhandel zurückgefallene Gesellschaft, führt man an, dass Kaufleute (mercatores, negatores) in den meisten Gesetzessammlungen (leges) für Völker nördlich der Alpen keine Erwähnung finden.