Der antike Weinkocher

antiker Weinkühler. Heute soll quasi das Gegenstück dazu vorgestellt werden. In Johannes Irmschers Lexikon der Antike wird das obige Gerät als autothepsa (=Selbstkocher) bezeichnet. Leider ist mir dieser Begriff nirgendwo sonst je untergekommen - auch Google spuckt dazu nichts aus - so dass es eher ungewiss zu sein scheint, inwieweit er tatsächlich korrekt bzw. zeitgenössisch ist. Aus diesem Grund verwende ich hier das deutsche Wort "Weinkocher". Vor geraumer Zeit schrieb ich einen kleinen Beitrag zur Funktionsweise. Heute soll quasi das Gegenstück dazu vorgestellt werden. In Johannes Irmscherswird das obige Gerät als(=bezeichnet. Leider ist mir dieser Begriff nirgendwo sonst je untergekommen - auch Google spuckt dazu nichts aus - so dass es eher ungewiss zu sein scheint, inwieweit er tatsächlich korrekt bzw. zeitgenössisch ist. Aus diesem Grund verwende ich hier das deutsche Wort "Weinkocher".

Die Funktionsweise dieses Geräts ist ebenso einfach wie genial: In einem metallenen Weinkrug oder kleinen Kessel wurde ein Rohr eingelassen, in das man glühende Holzkohle füllte. Der das Rohr umgebende Wein erhitzt sich dadurch ähnlich rasch wie Wasser in einem mit elektrischer Heizspirale versehen Wasserkocher. Ich vermute, das "Heizrohr" antiker Weinkocher wurde mindestens bis zu zwei Drittel mit Holzkohle gefüllt - weitaus mehr, als meine etwas sparsam geratene Darstellung zeigt. Auch die züngelnden Flammen dürften nicht ganz den tatsächlichen Gegebenheiten entsprechen, aber der Gedanke ist mir erst im Nachhinein gekommen ;)