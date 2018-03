Campus Galli: The show must go on!

Da die Besucherzahlen zum wiederholten Mal weit hinter den Prognosen zurück bleiben, finden die Verantwortlichen der karolingischen Klosterstadt "Campus Galli" auch in der diesjährige Saison mit den eingeplanten Finanzmitteln kein Auslangen. Die Stadt Meßkirch wird deshalb den für das Jahr 2014 mit 65.000 Euro veranschlagten Zuschuss um weitere 200.000 Euro aufstocken. Neben dem wenig erfolgreichen Vereinsvorsitzenden Bert M. Geurten leistet man sich zukünftig auch einen gut bezahlten Geschäftsführer, dessen Gehalt die ohnehin prekären Finanzen zusätzlich belasten wird. In Summe dürften die Fördergelder aus dem Säckel des Steuerzahlers alleine im Jahr 2014betragen.Mit all diesen überaus unerfreulichen Nachrichten rückten der Meßkircher Bürgermeister Arne Zwick und Bert M. Geurtenin einem Pressegesprächheraus. Wer nun meint, Timing und Mimik wären Zufall, der ist vermutlich auch davon überzeugt, dass Zitronenfalter Zitronen falten ;)Den Lohnschreibern der lokalen Haus- und Hofpresse, die bisher noch sämtliche Besucherprognosen eilfertig nachplapperten, ist dieses perfide Manöver freilich keine einzige kritische Zeile wert. Lieber geriert man sich als journalistischer Jubelperser und floskelt salbungsvolle Sprachblasen

„Ich habe nicht fünf Kontrolleure mehr bekommen, sondern fünf Mitstreiter“

Update (Nov. 2014): dieses PDF, auf der viertletzten Seite:. Das angeblich karolingischen Mauerwer wurde - ganz im Stil moderner Gebäude - mit Stahlarmierungen versehen - sieheauf der viertletzten Seite:.





Vor den Kommunalwahlen, dass in den bisher nur von Herrn Geurtens Vertrauten besetzten Trägervereinauch Mekircher Bürger entsandt werden sollen. Überhaupt würde man Transparenz beim Projekt Campus Galli nun ganz groß schreiben,Die Realität sieht freilich etwas anders aus. So wurden etwa jene Meßkircher Vertreter, die in den Verein entsandt werden, im Zuge einer geheimen Abstimmung selbstherrlich von den tief in die Causa verwickelten Gemeinderäten bestimmt. Zum Zug kamen daher nicht etwa kritische und um echte Transparenz bemühte Bürger, sondern vor allem Sockenpuppen der im Gemeinderat vertretenen Parteien. Absolut bezeichnend ist Bert M. Geurtens Reaktion darauf; er frohlockt:Das glaubt man dem Aachener Dampfplauderer gerne. So ist etwa einer dieser neuen "Mitstreiter" nicht nur Mitglied der Bürgermeisterpartei, sondern auch Busunternehmerin. Ob aber ausgerechnet jemand der Busreisen zum Campus Galli anbietet ein gesteigertes Interesse daran hat, dass die vom Steuerzahler subventionierte Geurten-Show durch allzu kritisches Hinterfragen ein baldiges Ende findet?Den jüngsten Aussagen von Bürgermeister Arne Zwick kann entnommen werden, dass der als "gemeinnützig" deklarierte Klosterstadt-Verein keine anderen Mitglieder als jene aufnehmen wird, die den involvierten Parteien nahe stehen oder Herrn Geurtens Dunstkreis entstammen. Im Klartext bedeutet dies, dass der für die bisherigene Verluste verantwortlichen Laientruppe nun zusätzliche Laien an die Seite gestellt werden, während man Fachleute mit profunden Kenntnissen - siehe etwa Andreas Sturm und Christian Koepfer - vergrault oder in Alibi-Gremien, wie den impotenten Wissenschaftsbeirat, entsorgt.Doch nicht nur die finanzielle Schieflage ruft Kritik hervor. So entspricht etwa die alsdeklarierte Umsetzung des Klosterplans von St. Gallen wohl kaum wissenschaftlichen Standards (siehe etwa den zentralen Platz mit pseudomittelalterlicher Schenke, von dem frech behauptet wurde, dass er im Mittelalter "genau so" ausgesehen hätte ). Jüngstes Beispieldie mit viel Tamtam angekündigte Rekonstruktion einer kleinen, frühmittelalterlichen Holzkirche sein. Glaubt man dem Betreiber des Internetblogs "So weit die Pfoten traben" , soll das Gebäude auf einem Betonfundament errichtet werden. Als Grund für diese Maßnahme werden in dem Blog "Bauvorschriften" genannt.Das wäre gegebenenfalls freilich wenig glaubhaft, denn für Holzbauten werden in der baden-württembergischen Landesbauordnung nirgendwo explizit Betonfundamente vorgeschrieben. Lediglich diedes Gebäudes muss nach § 13 gewährleistet sein. Der laut § 14 geforderte "Schutz der baulichen Anlage" könnte wiederum wohl ohne weiteres mit historisch belegten Methoden verwirklicht werden, die bereits der antike Ingenieur Vitruv erwähnt (z.B. Ankohlen von Holz gegen Schimmel und Fäulnis). Sollten die Verantwortlichen des Campus Galli sich aber außerstande sehen, eine von der Forschung bereits zigfach erprobte Bauweise umzusetzen, dann wäre das nicht nur ein echtes Armutszeugnis, sondern vor allem ein Beleg dafür, dass hier die Bezeichnung "Experimentelle Archäologie" grob irreführend ist. Doch dazu ein anderes Mal mehr, wenn zur Bauweise der Holzkirche weitere Erkenntnisse vorliegen.