Bund der Steuerzahler kritisiert Campus Galli

Bund der Steuerzahler der hier bereits mehrfach geäußerten Kritik am Finanzgebaren des pseudomittelalterlichen Klosterbauprojekts Campus Galli an. Unter anderem ist von einem sich anbahnenden "finanziellen Desaster" die Rede, da die Besucherzahlen aufgrund des minimalistischen Angebots bisher weit hinter den Erwartungen zurückblieben und auch die Zukunftsprognosen düster seien.

(Update: Der vollständige Bericht ist beim Bildungswerk Meßkirch in PDF-Form abrufbar:



Wie der SWR vor wenigen Tagen berichtete , schließt sich nun auch derder hier bereits mehrfach geäußerten Kritik am Finanzgebaren des pseudomittelalterlichen Klosterbauprojektsan. Unter anderem ist von einem sich anbahnendendie Rede, da die Besucherzahlen aufgrund des minimalistischen Angebots bisher weit hinter den Erwartungen zurückblieben und auch die Zukunftsprognosen düster seien.Der vollständige Bericht ist beim Bildungswerk Meßkirch in PDF-Form abrufbar: Klick mich

Link 1, Link 2 Die von der Meßkircher Dorf-Kamarilla gegängelten Lokalmedien ignorieren diese jüngste Kritik bis dato geflissentlich. Stattdessen verbreitet man beruhigende Wohlfühlstimmung und seift den geneigten Leser mit einem launig gestrickten Bericht über eine zweitklassige Tourismusmesse ein, an der auch Vertreter des Campus Galli teilnahmen:



Der Gedanke, dass mit diesem schrägen Auftritt zum wiederholten Male Bert M. Geurtens verzweifelte Beteuerungen ad absurdum geführt wurden, wonach der Campus Galli kein Mittelalter-Disneyland sei, ist dem merkbefreiten Herrn Landrat aber offensichtlich zu keinem Zeitpunkt gekommen. Der Vorsitzende des Campus-Galli-Freundeskreises , Landrat Dirk Gaerte, ließ es sich nicht nehmen, zu dieser PR-Veranstaltung in einem mittelalterlich angehauchten Faschingskostüm zu erscheinen; möglicherweise um zu bekräftigen, wie sehr ihm die fachliche Kritik an der Klosterstadt am verlängerten Rücken vorbeigeht.Der Gedanke, dass mit diesem schrägen Auftritt zum wiederholten Male Bert M. Geurtens verzweifelte Beteuerungen ad absurdum geführt wurden, wonach der Campus Galli kein Mittelalter-Disneyland sei, ist dem merkbefreiten Herrn Landrat aber offensichtlich zu keinem Zeitpunkt gekommen.





Radiointerview mit SWR 4 zu folgenden, längst widerlegten Behauptungen: Gaertes Parteikollege Arne Zwick, Bürgermeister von Meßkirch und eine der zentralen Figuren in der Causa Campus Galli, versucht indes mit einem Bündel von Ausreden und Unwahrheiten die Wogen zu glätten. So versteigt er sich in einemzu folgenden, längst widerlegten Behauptungen:





1. Weil der Campus Galli aus angeblich unvorhersehbaren Gründen nicht bereits im April, sondern erst im Juni 2013 eröffnet werden konnte, sind in der 1. Saison weniger Besucher gekommen als erwartet - nämlich 13.000 statt 30.000.

Wie in diesem Blog bereits dargelegt wurde, tätige man diese irrige Prognose allerdings noch kurz vor der Eröffnung - nämlich im Juni 2013. Die beiden Fehlmonate April und Mai hätten zu diesem Zeitpunkt also längst miteinkalkuliert werden müssen. Bürgermeister Zwick weiß das, trotzdem hält er an seiner unrichtigen Darstellung fest.





2. "Die Besucher die die Baustelle besucht haben waren alle zufrieden."

Wirklich alle ? Nun, dass Herr Zwick jene enttäuschten Besucher lieber ignoriert, die ihrem Ärger im Kommentarbereich dieses Blogs Luft gemacht haben, mag ja bis zu einem gewissen Grad nachvollziehbar sein. Das Internet ist für ihn und seinesgleichen eben noch "Neuland" und wird deshalb nicht ernst genommen.

(!) erinnern kann, die in den Medien das bescheidene Angebot und die zu hohen Preise des Campus Galli kritisiert haben? Klick mich Ist die Gedächtnisleistung des Meßkircher Bürgermeisters jedoch dermaßen limitiert, dass er sich nicht einmal mehr an seine eigenen Parteikollegenerinnern kann, die in den Medien das bescheidene Angebot und die zu hohen Preise des Campus Galli kritisiert haben?

Klick mich Ebenfalls nicht vergessen sollte man jene Kritik, die auf der schlecht besuchten Facebook-Seite der Klosterstadt für einige Aufregung sorgte und eine reichlich misslungene Rechtfertigung nach sich zog:





Fazit: Auch im neuen Jahr stehen die führenden Vertreter der Klosterstadt mit der Faktenlage auf Kriegsfuß. Stattdessen flüchtet man sich wie gehabt in Beschönigungen und baut auf die Unfähigkeit und das Desinteresse des durchschnittlichen Journalisten. Auf Dauer wird man mit dieser Strategie freilich keinen Erfolg haben; zu groß und zu offensichtlich sind mittlerweile die Probleme.

Traurig ist es jedoch allemal, wie hier eine an sich gute Idee von ein paar Ignoranten in den Graben gefahren wurde. Egozentrische Selbstverwirklichungsallüren und völlige Unwissenheit sind eben die denkbar schlechtesten Voraussetzungen um ein Projekt wie dieses zu stemmen. Wie es hingegen richtig gemacht wird, zeigen viele kleine Living-History-Vereine, die ohne Förderungen der Öffentlichen Hand auskommen müssen und dennoch einen ansehnlichen Mehrwert für die Gesellschaft generieren.



Abschließend sei noch auf einen Beitrag von Andreas Sturm verwiesen, in dem er sich mit jener Problematik beschäftigt, die im Umfeld des Campus Galli durch den massiven Einsatz von 1-Euro-Jobbern hervorgerufen wird:



https://www.facebook.com/andreas.r.sturm/posts/10201846253051244 Auch im neuen Jahr stehen die führenden Vertreter der Klosterstadt mit der Faktenlage auf Kriegsfuß. Stattdessen flüchtet man sich wie gehabt in Beschönigungen und baut auf die Unfähigkeit und das Desinteresse des durchschnittlichen Journalisten. Auf Dauer wird man mit dieser Strategie freilich keinen Erfolg haben; zu groß und zu offensichtlich sind mittlerweile die Probleme.Traurig ist es jedoch allemal, wie hier eine an sich gute Idee von ein paar Ignoranten in den Graben gefahren wurde. Egozentrische Selbstverwirklichungsallüren und völlige Unwissenheit sind eben die denkbar schlechtesten Voraussetzungen um ein Projekt wie dieses zu stemmen. Wie es hingegen richtig gemacht wird, zeigen viele kleine Living-History-Vereine, die ohne Förderungen der Öffentlichen Hand auskommen müssen und dennoch einen ansehnlichen Mehrwert für die Gesellschaft generieren.Abschließend sei noch auf einen Beitrag von Andreas Sturm verwiesen, in dem er sich mit jener Problematik beschäftigt, die im Umfeld des Campus Galli durch den massiven Einsatz von 1-Euro-Jobbern hervorgerufen wird: