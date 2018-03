Hannes Napierala - Der neue Geschäftsführer des Campus Galli

"Als Wissenschaftler werde ich auf die historischen Details achten. Es soll kein Disneyland werden. “

Freuen Sie sich auf [...] Ziegengyros mit leckerem Tzatziki. Für die musikalische Unterhaltung auf dem Marktplatz sorgen die Spielleut „G‘hörsturz“. Mit Liedern, Tänzen und Gewandungen aus längst vergangenen Zeiten möchten sie ihr Publikum begeistern (Kostprobe). Auch die Gruppe „Schnarrensack“ aus Wendlingen ist wieder zu Gast. Ihre Musik ist an das 12. bis 18. Jahrhundert angelehnt (Kostprobe). Als ganz besonderes Highlight treten sie an diesem Tag um 20:30 Uhr mit einer Feuershow auf. Um 18 Uhr findet zum ersten Mal ein kleiner Gottesdienst auf dem Bauplatz der Holzkirche statt. Campus Galli Chef Bert M. Geurten wird diesen höchstpersönlich bestreiten(!).

Wie die Schwäbische Zeitung vermeldet, hat sich mit Herrn Hannes Napierala ein Geschäftsführer für das pseudomittelalterliche Bauprojekt Campus Galli gefunden. Seine Aufgabe soll es zukünftig sein, den unglücklich agierenden Ideengeber - Bert M. Geurten - zu entlasten: Artikel Wird mit Herrn Napierala - einemund- bei der vielkritisierten karolingischen Klosterstadt endlich mehr Seriosität Einzug halten?Vorerst bleibt freilich abzuwarten, ob er primär die Rolle eines akademischen Feigenblattes übernehmen soll oder ob er Willens ist eigene Akzente zu setzen.Obwohl der neue Geschäftsführer das Projekt von Anbeginn beobachtet haben will, lässt seine jüngst zum Besten gegegebene Wortspende leider auf eine gewisse Ahnungslosigkeit oder Realitätsverweigerung schließen:Dem guten Mann sei unbedingt angeraten, beizeiten einen Blick auf die Homepage des Campus Galli zu werfen. Denn imfür ein am 17. August stattfindendes "Sommerfest" findet sich so manches "Detail", das eigentlich jedem seriösen Wissenschaftler und Museumspädagogen die Schamesröte ins Gesicht treiben müsste:Wenn das alles nicht längst typische Kennzeichen eines Mittelalter-Disneylands bzw. eines stationären Mittelaltermarktes sind, was dann? Der geschichtsdidaktische Wert dieses alkoholschwangeren Kasperltheaters tendiert unzweifelhaft gegen Null.Die Seriosität des neuen Geschäftsführers Napierala - für dessen Posten ursprünglich ein erfahrener- wird man deshalb auch an seiner Bereitschaft ablesen können, zukünftig eine deutlich qualitätvollere Programmgestaltung vorzunehmen. Anderenfalls dürfte nicht nur der Ruf des Campus Galli weiter in Mitleidenschaft gezogen werden, sondern auch sein eigene Reputation als Wissenschaftler.Nichtsdestotrotz sei ihm natürlich die Möglichkeit gegeben, sich in den kommenden Wochen und Monaten mit dem Projekt und seinen Problemen eingehend vertraut zu machen. Er ist auch herzlich eingeladen, hier mit den Kritikern in einen öffentlichen Diskurs einzutreten.---Vor einigen WochenBernd Hagenkord, ein Vertreter von Radio Vatikan, die Klosterbaustelle; den entsprechenden Audio-Beitrag findet man zwischenzeitlich hier Neues ist darin freilich nicht zu erfahren, stattdessen werden die Befürworter seriöser Geschichtsdarstellung von Bert M. Geurten und dem völlig ahnungslosen Sendungsverantwortlichen - der den Campus Galli allen Ernstes in derverortet - alsundverunglimpft.---Abschließend noch der Hinweis auf einen Zeitungsartikel, welcher quasi eine Rarität darstellt - wurde der skurrile Campus Galli hier doch ausnahmsweise nicht als Wohlfühlthema für die geneigte Leserschaft verarbeitet: