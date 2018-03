Der Campus Galli und seine Mittelalterversteher - Ein Fass ohne Boden

Auch im kommenden Jahr wird der Steuerzahler für den hochdefizitären Campus Galli kräftig zur Kasse gebeten,die Schwäbische Zeitung. Mindestens 300.000 Euro sollen 2015 in das didaktisch und wissenschaftlichMittelalter-Bauprojekt gesteckt werden.Zusätzlich übernimmt man seitens der Stadt Meßkirch die Bürgschaft für einen Bankkredit in der Höhe von 100.000 Euro, welcher in die Anschaffung einer neuen Küche investiert werden soll. Der derzeitige Gastronomiebetrieb der sogenannten "Klosterstadt" darf hingegen aufgrundnicht weiter betrieben werden.Weiters wurde bekannt, dass die Stadt 2014 nicht 265.000 Euro für den Campus Galli zur Verfügung stellte - wie Politiker noch im vergangenen Sommer treuherzig versicherten , sondern stolze 351.000 Euro.