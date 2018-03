Campus Galli: Nachbetrachtungen und neuer Unsinn von einem alten Bekannten

Moderne Stahlarmierungen im karolingischen Mörtel

Der verwendete Flachstahl erfüllt keinesfalls den Zweck, die Statik des ohnehin überdimensionierten Mauerwerks zu verbessern. Nein, es geht hier darum, den hölzernen Aufbau am Steinfundament zu verankern. Man beachte auf nachfolgenden Bildern, wie die Enden der stählernen Armierungen aus den aufgelegten Holzschwellen herausragen: Bild 2

Diese und andere anachronistische Bauweisen haben freilich mit Experimenteller Archäologie nichts zu tun. Sie reduzieren den möglichen wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn immens. Manch anderes Freilichtmuseum ist hingegen durchaus in der Lage authentische Bauwerke zu errichten, die trotzdem gefahrlos von Besuchern betreten werden können. Beispiele hierfür wurden in diesem Blog schon mehrfach genannt.





Ebenfalls unter dem Gastbeitrag von Hannes Napierala wurde diskutiert, ob die gegenwärtige Besuchergastronomie quasi von "Amtswegen" für nicht betriebstauglich befunden wurde oder ob ein zu geringes Platzangebot einen Neubau nötig machte. Der Geschäftsführer des Campus Galli erklärte dazu:

"Von Seiten des WKD (Wirtschaftskontrolldienst) könnten wir so weitermachen wie bisher. Der geplante Neubau soll uns ermöglichen, das Speisenangebot zu erweitern."

Bereits jetzt steht allerdings fest, dass der für die kommende Saison geplante Neubau des Gastronomiebetriebes aufgrund diverser Verzögerungen verschoben wird - wie einem Schreiben von Hannes Napierala an den Freundeskreis (Förderverein) des Campus Galli zu entnehmen ist. Daher möchte man sich mit der alten Küche noch einmal "über die Saison retten" . Sie "MUSS" dazu allerdings "optimiert" werden, heißt es. Bei der Dringlichkeit der gewählten Formulierung stellt sich freilich die Frage, ob diese zwingende "Optimierung" wirklich einzig und alleine der angeblich zu knapp bemessenen Größe der Räumlichkeiten geschuldet ist...

Ein in der Regel gut informierter Leser machte mich nun mit Nachdruck darauf aufmerksam, dass der WKD (Wirtschaftskontrolldienst) bei seinem Besuch sehr wohl zu einem Ergebnis gekommen sei, demzufolge die Fortführung des Betriebes in der derzeitigen Form nicht möglich wäre. Überprüfen könne man dies anhand eines bei der Stadt Meßkirch hinterlegten Protokolls, das auf den 30. 10. 2014 datiert.

Der Bagger rückt an - wieder einmal

Wenn beim Campus Galli der Bagger anrückt, dann wird zwecks Rechtfertigung gerne der Begriff "Infrastrukturmaßnahme" bemüht. Beim Besucherparkplatz traf dies sicher zu, jedoch in keiner Weise bei der Rodung und Planierung der Klosterbaustelle selbst (sog. "heiliger Bezirk").

Fragwürdig ist es auch, wenn nun ein kleiner Teich mittels Bagger ausgehoben werden soll, wie ebenfalls in dem oben erwähnten Schreiben an den "Freundeskreis" verlautbart wurde. Schweres maschinelles Gerät stand mittelalterlichen Mönchen - die wahre Meister im (manuellen!) Anlegen von Teichen waren - gewiss nicht zur Verfügung. Vom einst kategorisch formulierten Anspruch, nur mit den Mitteln des 9. Jhs. arbeiten zu wollen, kann hier also wieder einmal keine Rede sein. Äußerst schade.