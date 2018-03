Campus Galli: Geurtens Mund, tut Nonsens kund.

Dass die Karolingische Klosterstadt nach dem Abgang von Andreas Sturm über keine funktionierende Qualitätskontrolle mehr verfügt, wurde auch in diesem Blog bereits mehrfach dokumentiert (siehe die Links am Ende des Beitrags).

Hauptverantwortlich hierfür, ist der in experimentalarchäoloischen Fragen völlig unbewanderte, aber mit umfangreichen Befugnissen aufmunitionierte Projektinitiator Bert M. Geurten. Auch seine Partnerin Verena Scondo, eine gelernte Einzelhandelskauffrau, glänzt mit Unkenntnis. Ja, selbst Erik Reuter, der hauseigene Alibi-Historiker, hat dem Vernehmen nach von Living History so viel Ahnung, wie ein Lokführer vom Fliegen eines Jumbojets ;)

Man könnte diese Aufzählung noch lange fortführen, bis hinunter zu den einzelnen Handwerkern, denen seitens des Trägervereins eine adäquate, didaktische Schulung - wie sie von Andreas Sturm ursprünglich geplant war - bedauerlicherweise vorenthalten wird. Dieser Mangel rief, wie etwa am 22.07.2013 auf der Facebook-Seite des Campus Galli nachzulesen war, bereits den deutlich artikulierten Unmut einiger Besucher hervor.

„Gerade erst haben wir anhand einer einfachen Skizze einen mittelalterlichen Blasebalg für die Schmiede nachgebaut. Das hat seit 1000 Jahren keiner mehr gemacht (!) und es hat drei Wochen gedauert – eingeplant war eigentlich nur eine.“

... "nie der einfachste Weg gesucht wird."

Nun ist es freilich eine Sache, einfach nur unfähig zu sein. Eine ganz andere ist es hingegen, wenn man die Öffentlichkeit zum Narren hält. So behauptet der "Initiator" Geurten in einem Interview Diese Aussage, mit der Herr Geurten verzweifelt versucht, seinem Bauvorhaben zumindest einen Funken Seriosität zu verleihen, ist im Kern natürlich genau die Art von lupenreinem Nonsens, mit dem er die überwiegend recherchefaule Presse seit Jahr und Tag füttert. Wahr ist jedoch vielmehr, dass es längst funktionierende Rekonstruktionen frühmittelalterlicher Blasebälge gibt. Freilich, dieses Faktum verschweigt der Aachener Klosterstadt-Zampano lieber, da es den wissenschaftlichen Wert seines schwülen Bubentraumsarg in Zweifel ziehen würde. Oder weiß er es schlicht und erhreifend nicht? Dies wäre gegebenenfalls wohl noch peinlicher für ihn.In einem Nachsatz meint der Möchtegern-Kathedralenbaumeister dann bezeichnenderweise, dass in der Klosterstadt...Wie wahr, möchte man hier ausrufen! Anstatt sich nämlich bei jenen Fachleuten und versierten Hobbyisten zu erkundigen, die bereits reichlich Erfahrung mit der Rekonstruktion mittelalterlicher Gerätschaften machen durften, fuhrwerkt man lieber selbst herum und vertrödelt dabei wertvolle Ressourcen. Siehe beispielsweise auch den nicht gerade "fuchssicheren" Hühnerstall und diverse undichte Dächer. Diesen Brei aus Selbstüberschätzung, chronischer Unkenntnis und arroganter "Mir-san-mir"-Attitüde, nennt Bert M. Geurten dannallen Ernstes"Experimentelle Archäologie".Was ihm in diesem Zusammenhang wenig gefallen dürfte ist der Umstand, dass man bei Wikipedia bereits darüber nachdenkt, eben genau jenen Passus, dem zufolge die Karolingische Klosterstadt ein experimentalarchäologisches Projekt sei, aus dem betreffenden Artikel zu streichen.Spannend ist auch die Frage, wie der wissenschaftliche "Rumpfbeirat" mittelfristig auf das schwindende Ansehen des Campus Galli reagiert; schließlich läge es in seinem Verantwortungsbereich, für die nötige Seriosität zu sorgen. Sollten die Damen und Herren Professoren es allerdings nicht schaffen, dem Bauprojekt einen wissenschaftlichen Sinn zu geben - und genau danach sieht es leider aus - dann dürfte schlussendlich auch ihre eigene Reputation in Mitleidenschaft gezogen werden. Bezeichnenderweise bezog sich die einzige bisher öffentlich getätigte Wortspende dieses Gremiums auf eine fehlende Busanbindung(!) des Campus Galli...Wie unerfreulich es auch um die finanzielle Situation der Klosterstadt bestellt ist, wurde in einem vorangegangenen Beitrag bereits eingehend erläutert. Zwischenzeitlich beschloss der Meßkircher Gemeinderat, weitere außerplanmäßige Mittel zuzuschießen:Unter anderem werden diese üppigen Geldspritzen damit begründet, dass das Anfangsjahr eine schwierige Phase für die Klosterstadt gewesen sei, in der aber doch immerhin aus dem Stand 26 Arbeitsplätze geschaffen wurden.Nun, eine wirklich gekonnte Vernebelungsaktion zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass nur jene Punkte thematisiert werden, die der eigenen Deutungsweise zupass kommen. Dementsprechend "vergaß" man hier natürlich zu erwähnen, dass bis zu 15(!) der geschaffenen Arbeitsplätze direkt vom Steuerzahler finanziert werden, etwa über großzügige Beteiligungen des Arbeitsamtes (Stichwort 1-Euro-Jobs und). Auch der gemeinnützige Vereinfördert quasi die Klosterstadt und kommt vermutlich für die Löhne mindestens zweier Mitarbeiter bzw. "Arbeitsanleiter" auf. Darüber hinaus betreibt man im Umfeld der Klosterstadt einen. Unter Einheimischen ist nun allerdings davon die Rede, dass das Werkstättle durch dieses Engagement mittlerweile an die Grenzen der finanziellen Belastbarkeit stößt.Bezüglich der Kostenwahrheit, stellen sich jedoch noch weitere Fragen. So scheint es beispielsweise unklar zu sein, ob nicht manch Arbeitsstunde, die etwa städtische Bauamtsmitarbeiter indirekt für die Klosterstadt leisteten, unter dem schwammigen Oberbegriff "Allgemeines" versandet ist. Meßkirchner Bürger wundern sich auch darüber, dass Schotterungsarbeiten auf dem Klosterstadtareal der Kommune in Rechnung gestellt worden sein sollen. War dies gegebenenfalls Teil des mit der Stadt Meßkirch vereinbarten Infrastrukturpakets oder steckt hier doch mehr dahinter?Bert M. Geurten soll indes damit begonnen haben, verstärkt um die Gunst von potentiellen Großsponsoren, wie etwa dem Pfullendorfer Küchenhersteller ALNO , zu buhlen. Das wiederum könnte durchaus so interpretiert werden, dass die von Herrn Geurten für die kommende Saison versprochenen Busreisenden, insgeheim auch seiner eigenen Einschätzung nach den Campus Galli nicht aus den roten Zahlen herausführen werden können.Apropos "rote Zahlen"; verantwortlich für das Loch im Säckel ist natürlich vor allem das bescheidene Besucherinteresse. Statt den noch im Juni prognostizirten 30.000 , haben sich laut offiziellen Angaben in der Saison 2013 nur rund 12.000 Personen zum Campus Galli verirrt. Sieht man von dieser totalen Fehleinschätzing ab, dann fällt am veröffentlichten Zahlenmaterial vor allem auf, dass in der Nebensaison die Besucherzahlen scheinbar nicht abnahmen, wie es eigentlich zu erwarten gewesen wäre. Demzufolge muss den Verantwortlichen der Klosterstadt ein wahres Kunststück gelungen sein...22.06.2013 |Besucher |23.06.2013 |Besucher |22.08.2013 |Besucher |05.09.2013 |Besucher |31.10.2013 |Besucher |Von Bert. M. Geurtens wichtigstem Verbündeten, dem Meßkircher Bürgermeister Arne Zwick, ist zu hören , dass er sich im kommenden Frühjahr ins Landratsamt von Sigmaringen verabschieden könnte. Dem Vernehmen nach ließ er es sich aber nicht nehmen, zuvor noch eine Lokaljournalistin zu inkommodieren, weil dieses es gewagt hatte, von den ursprünglich geheim gehaltenen Klosterstadt-Zuschüssen zu berichten